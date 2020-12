Premier | il Chelsea cade nei minuti di recupero col Wolverhampton Pedro Neto decisivo

(Di martedì 15 dicembre 2020) Rimonta inattesa delai danni delnel primo match della tredicesima giornata diLeague. Giroud aveva aperto le marcature al 49? per i Blues, Podence ha pareggiato la gara al 66?, al 95? l’ex Lazioha siglato il golche ha regalato i 3 punti ai Wolves.che in attesa delle altre gare rimane al quinto posto con 22 punti, isale al nono posto con 20. Foto: Twitter ufficiale Wolves L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportface2016 : #PremierLeague, il resoconto di #WolvesChelsea - sportli26181512 : Wolves-Chelsea 2-1: Il Wolverhampton conquista tre punti importanti nel match casalingo di oggi. Nella tredicesima… - sportli26181512 : Chelsea beffato nel recupero: secondo ko di fila: Blues ko sul campo dei Wolverhampton Wanderers nel primo anticipo… - passionepremier : Wolves-Chelsea 2-1: Pedro Neto condanna i Blues alla sconfitta - BritishFootball : Chelsea ancora quarto nella cortissima classifica di Premier League, ma la seconda sconfitta di fila potrebbe far s… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Chelsea

Leeds-Newcastle è una partita di Premier League e si gioca mercoledì alle 19:00: statistiche, probabili formazioni e pronostici.Altro giro di giostra, altro stop per il Chelsea: dopo il k.o. con l’Everton, seconda sconfitta di fila, stavolta in casa del Wolverhampton. Il gol-partita è firmato al 95’ dal migliore in campo, il ...