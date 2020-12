Praga | la capitale magica della vecchia Europa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ma che cosa consigliare a chi vedeper la prima volta, e magari ha a disposizione solo una manciata di giorni? Diamo per note e per sottintese le mete turistiche quali la piazza del Quartiere Vecchio con la Torre dell’Orologio, il Ponte Carlo, l’antico ghetto col cimitero ebraico, Malá Strana e il Hrad con il «vicolo degli Alchimisti», insomma i luoghi e i monumenti segnalati da tutte le guide. Ma a che cos’altro accordare la nostra attenzione, con la triste consapevolezza che una sola visita non basta? A questo punto, o lettore, dovrei stupirti e forse divertirti, forse scandalizzarti. Perché dovrei (vorrei) invitarti a lasciar da canto libri, guide e mappe: e abbandonarti a questa città, qualunque sia il grado di conoscenza e/o di non conoscenza che tu possa averne. Vuoi compiere il giro dotto e devoto delle chiese gotiche e barocche? Ambisci a lasciarti ...