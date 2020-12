Pozzi a cielo aperto all’Insugherata | escursionisti e bambini a rischio L’allarme dei volontari

(Di martedì 15 dicembre 2020) Dal fondo della cavità profonda sei metri guardava con occhi tristi l’apertura senza avere la possibilità di risalire lungo le pareti. E’ successo esattamente un mese fa. Il cane, uno splendido giovane esemplare di pastore maremmano, era caduto accidentalmente in un pozzo artesiano all’interno della Riserva dell’lnsugherata a Roma il 17 novembre scorso. Furono i vigili del fuoco delle Squadre 8A del Distaccamento di Monte Mario che utilizzando un treppiede riuscirono a riportarlo in superficie. Molto spaventato, ma in buone condizioni. Una bella storia a lieto fine. Il cagnolino è stato davvero molto fortunato. Peccato che nel frattempo nessun intervento serio sia stato effettuato negli ultimi trenta giorni per sanare una situazione che mette al’incolumità non solo degli animali, ma anche dei frequentatori della Riserva. Nonostante le ripetute segnalazioni ...

Il Corriere della Città

