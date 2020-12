Pornhub ora offre Monero (XMR) come opzione di pagamento (Di martedì 15 dicembre 2020) Pornhub, il più grande portale per adulti al mondo, ha ampliato le sue opzioni di pagamento a settembre aggiungendo Bitcoin e altre tre criptovalute, tra cui Monero (XMR). Ma il recente ban di Pornhub da parte di Visa e Mastercard ha costretto il sito ad accettare solo pagamenti in Monero (XMR) e altre criptovalute per il suo servizio premium. Ora, il sito ha come metodo di pagamento 13 criptovalute tra cui gli utenti possono scegliere per effettuare i pagamenti. Pornhub è attualmente il decimo sito più visitato sul web, secondo i dati di similarweb.com. Lo stesso Pornhub ha affermato che il numero di visitatori del suo sito è in media di 42 miliardi all’anno. La piattaforma è anche uno dei maggiori beneficiari della crisi ... Leggi su invezz (Di martedì 15 dicembre 2020), il più grande portale per adulti al mondo, ha ampliato le sue opzioni dia settembre aggiungendo Bitcoin e altre tre criptovalute, tra cui(XMR). Ma il recente ban dida parte di Visa e Mastercard ha costretto il sito ad accettare solo pagamenti in(XMR) e altre criptovalute per il suo servizio premium. Ora, il sito hametodo di13 criptovalute tra cui gli utenti possono scegliere per effettuare i pagamenti.è attualmente il decimo sito più visitato sul web, secondo i dati di similarweb.com. Lo stessoha affermato che il numero di visitatori del suo sito è in media di 42 miliardi all’anno. La piattaforma è anche uno dei maggiori beneficiari della crisi ...

