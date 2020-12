Pompeo accusa Mosca, semina caos nel Mediterraneo (Di martedì 15 dicembre 2020) WASHINGTON, DEC 15 - Mike Pompeo ha accusato Mosca di continuare a "minacciare la stabilita' del Mediterraneo" e di seminare "caos, conflitti e divisioni" nei Paesi della regione. Il segretario di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 dicembre 2020) WASHINGTON, DEC 15 - Mikehatodi continuare a "minacciare la stabilita' del" e dire ", conflitti e divisioni" nei Paesi della regione. Il segretario di ...

ANSA_med : Pompeo accusa Mosca, semina caos nel Mediterraneo. Denuncia le azioni della Russia in Libia, Grecia e Siria | #ANSA - fisco24_info : Pompeo accusa Mosca, semina caos nel Mediterraneo: Russia aveva detto che Stati Uniti 'fanno giochi politici' - TommyBrain : AVV TRUMP: SOTTOMARINO NUCLEARE CINA VERSO USA! POMPEO: CINA ACCUSA ITALIA PER VIRUS! PENCE DECISIVO' - IacobellisT : AVV TRUMP: SOTTOMARINO NUCLEARE CINA VERSO USA! POMPEO: CINA ACCUSA ITALIA PER VIRUS! PENCE DECISIVO' - TommyBrain : AVV TRUMP: SOTTOMARINO NUCLEARE CINA VERSO USA! POMPEO: CINA ACCUSA ITALIA PER VIRUS! PENCE DECISIVO' -

Ultime Notizie dalla rete : Pompeo accusa Pompeo accusa Mosca, semina caos nel Mediterraneo - Ultima Ora Agenzia ANSA Pompeo accusa Mosca

(ANSA) – WASHINGTON, DEC 15 – Mike Pompeo ha accusato Mosca di continuare a "minacciare la stabilita’ del Mediterraneo" e di seminare "caos, conflitti e divisioni" nei Paesi della ... Pompeo accusa Mosca, semina caos nel Mediterraneo

Mike Pompeo ha accusato Mosca di continuare a "minacciare la stabilita' del Mediterraneo" e di seminare "caos, conflitti e divisioni" nei Paesi della regione. (ANSA) ... (ANSA) – WASHINGTON, DEC 15 – Mike Pompeo ha accusato Mosca di continuare a "minacciare la stabilita’ del Mediterraneo" e di seminare "caos, conflitti e divisioni" nei Paesi della ...Mike Pompeo ha accusato Mosca di continuare a "minacciare la stabilita' del Mediterraneo" e di seminare "caos, conflitti e divisioni" nei Paesi della regione. (ANSA) ...