Polifenoli | i benefici e gli alimenti che ne sono più ricchi

(Di martedì 15 dicembre 2020) Aggiungere in to do list per il 2021 «diventare addicted dei polifenoli», ovvero mettere nel radar i cibi che li contengono e rivedere, nel caso, l’alimentazione. Ma facciamo un passo indietro e partiamo dalla domanda principale. Cosa sono i polifenoli? «Si tratta di fitocomposti, metaboliti secondari, di origine vegetale, che le piante producono per difendersi da attacchi di agenti esterni, come radiazioni solari, insetti o funghi. Per questa proprietà sono ricchissimi di attività antinfiammatorie e antiossidanti», spiega il Dott. Andrea Righetti, naturopata esperto in nutrizione naturale. Consumare polifenoli regolarmente rappresenta un vero toccasana per la nostra salute, sotto vari punti di vista. Aiutano, infatti, la digestione, proteggono da malattie cardiache, dal diabete di tipo 2 e persino da alcune tipologie di tumore. Last but not least, mantengono “in forma” il cervello.