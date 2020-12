Pochi tamponi in Campania, l’indice positivi/tamponi sale al 7,6% (Di martedì 15 dicembre 2020) +++ COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE Campania+++ Questo il bollettino di oggi 15 dicembre: positivi del giorno: 647 di cui: Asintomatici: 579 Sintomatici: 68tamponi del giorno: 8.441 Totale positivi: 175.700 Totale tamponi: 1.830.136 ?Deceduti: 50 (*) Totale deceduti: 2.390 Guariti: 3.025 Totale guariti: 83.068 * 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 123 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.720 ** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) +++ COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE+++ Questo il bollettino di oggi 15 dicembre:del giorno: 647 di cui: Asintomatici: 579 Sintomatici: 68del giorno: 8.441 Totale: 175.700 Totale: 1.830.136 ?Deceduti: 50 (*) Totale deceduti: 2.390 Guariti: 3.025 Totale guariti: 83.068 * 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 123 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.720 ** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista.

