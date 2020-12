Pioli: "Lo scudetto? L'obiettivo è la Champions League" (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Ibra dice che non dobbiamo aver paura di sognare lo scudetto? Fanno bene lui e i compagni di squadra a crederlo". Così il tecnico rossonero Stefano Pioli in videcollegamento coi Gazzetta Sports Awards ha commentato quanto detto da Zlatan Ibrahimovic nel corso dello stesso evento. "Sono però tanti anni che il Milan non va in Champions League, l'obiettivo per me è riportarlo là ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Ibra dice che non dobbiamo aver paura di sognare lo? Fanno bene lui e i compagni di squadra a crederlo". Così il tecnico rossonero Stefanoin videcollegamento coi Gazzetta Sports Awards ha commentato quanto detto da Zlatan Ibrahimovic nel corso dello stesso evento. "Sono però tanti anni che il Milan non va in, l'per me è riportarlo là ...

