Pietro Castellitto in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

(Di martedì 15 dicembre 2020), giovane regista de I Predatori e prossimo Francesco Totti nella serie tv SKY, sarà ospite deldialle 17:00 insu. Saràl'ospite deldiinsualle 17:00 in punto. E racconterà, forse, a Valentina Ariete con quale formula magica sia riuscito a piegare l'avverso 2020 fino a renderlo l'anno della sua consacrazione. Figlio d'arte (di papà Sergioe di mamma Margaret Mazzantini), classe 1991,esordisce al cinema in ...

Alessio3R : Si può dire che Pietro Castellitto è bravo e molto promettente? #IPredatori ha senza dubbio dei difetti, ma per ess… - EdizioniEO : RT @fandangoweb: Tre titoli Fandango candidati ai @Fabriqueducinem Awards 2020 Miglior opera italiana innovativa e sperimentale I PREDATORI… - parabamine : RT @gIassofwhiskeyy: buonanotte solo al profilo di Pietro Castellitto - BlueBandit_16 : RT @fandangoweb: Tre titoli Fandango candidati ai @Fabriqueducinem Awards 2020 Miglior opera italiana innovativa e sperimentale I PREDATORI… - gIassofwhiskeyy : buonanotte solo al profilo di Pietro Castellitto -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Castellitto

The Hot Corn Italy

Pietro Castellitto, giovane regista de I Predatori e prossimo Francesco Totti nella serie tv SKY, sarà ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer, oggi alle 17:00 in live su Twitch. Sarà Pietro Castel ...di Gennaro Ventresca Mentre Paolorossi dormiva senza fine, come un furetto Pietro Cogliati saltellava sul verde prato della Bomboniera, per regalarci gemme di gioco e di gol. Salutistiche, dopo di gio ...