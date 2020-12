Piero Angela, la moglie Margherita Pastore: 65 anni di amore (Di martedì 15 dicembre 2020) Il divulgatore scientifico Piero Angela e la vita privata, la moglie Margherita Pastore: 65 anni di amore senza mai dirsi “ti amo”. (screenshot video)Torna in televisione, ospite di “Oggi è un altro giorno”, su Raiuno, il decano dei divulgatori scientifici italiani, ovvero Piero Angela. Tra qualche giorno, il noto conduttore di programmi scientifici di successo compirà 92 anni e in tanti, anche negli ultimi mesi, hanno apprezzato la sua grande lucidità. Leggi anche –> Piero Angela SuperQuark, pubblico sbalordito: “Ma come fa?” Le sue sortite pubbliche, anche per ragioni anagrafiche, si fanno sempre più rare, mentre nel suo privato da ormai 65 anni ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 dicembre 2020) Il divulgatore scientificoe la vita privata, la: 65disenza mai dirsi “ti amo”. (screenshot video)Torna in televisione, ospite di “Oggi è un altro giorno”, su Raiuno, il decano dei divulgatori scientifici italiani, ovvero. Tra qualche giorno, il noto conduttore di programmi scientifici di successo compirà 92e in tanti, anche negli ultimi mesi, hanno apprezzato la sua grande lucidità. Leggi anche –>SuperQuark, pubblico sbalordito: “Ma come fa?” Le sue sortite pubbliche, anche per ragioni anagrafiche, si fanno sempre più rare, mentre nel suo privato da ormai 65...

Raiofficialnews : ?? Piero Angela ospite di #PigiamaRave in rigoroso dress code “casalingo serale”. Questa sera, alle 23.15 su… - saverioraimondo : PIERO ANGELA ospite STASERA di #PigiamaRave! Com’è possibile? Lo abbiamo drogato? Appuntamento dopo le 23.00 su… - Argillano : RT @MichelaGiraud: @saverioraimondo Mi sono addormentata e Piero Angela era sveglio, per dire #PigiamaRave - Cwtchart : Piero Angela, che è anche l'unica persona famosa che ho incontrato nella mia vita ?? - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: ?? Piero Angela ospite di #PigiamaRave in rigoroso dress code “casalingo serale”. Questa sera, alle 23.15 su @RaiQuat… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Angela A "Pigiama rave" Piero Angela e Ghemon RAI - Radiotelevisione Italiana Nughedu Santa Vittoria: Francescangela Meloni compie 100 anni

Compie 100 anni Francescangela Meloni. Originaria di Nughedu Santa Vittoria, per moltissimi anni ha vissuto in Corsica dove nel 1956 si è trasferita con la famiglia alla ricerca di un lavoro che all'e ... Pieraccioni e la discesa delle Poste a Bagno a Ripoli: "Lì si scivola come su una pista di pattinaggio ghiacciata"

Nulla! I’ figliolo di Piero Angela ci ha anche fatto due puntate a reti unificate ma nessuno ha mai capito il perchè il problema sia irrisolvibile da sempre. E così la discesina delle poste è la ... Compie 100 anni Francescangela Meloni. Originaria di Nughedu Santa Vittoria, per moltissimi anni ha vissuto in Corsica dove nel 1956 si è trasferita con la famiglia alla ricerca di un lavoro che all'e ...Nulla! I’ figliolo di Piero Angela ci ha anche fatto due puntate a reti unificate ma nessuno ha mai capito il perchè il problema sia irrisolvibile da sempre. E così la discesina delle poste è la ...