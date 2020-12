Petronio di Pozzuoli in attività nonostante il Covid Dall’alberghiero dolci natalizi per le famiglie povere

(Di martedì 15 dicembre 2020) Anche se la scuola è chiusa agli studenti, ildiin questi giorni è inper produrre e confezionare pastiere e cassate per i poveri del territorio. I docenti e i collaboratori dell’Alberghiero con sede a Monterusciello stanno preparandoche saranno distribuiti alla popolazione indigente la settimana prossima. Il Dirigente Scolastico Filippo Monaco ha lanciato l’idea solidale e ha richiesto la collaborazione del Comune diche segnalerà leche vanno aiutate; i volontari della Protezione Civile Le Aquile provvederanno a consegnare i pacchi. “In un momento difficile come questo non potevamo non fare la nostra parte – dichiara il professor Filippo Monaco – siamo sempre stati accanto allein difficoltà. Già negli ...

