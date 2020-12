“Perché Pierpaolo Pretelli è entrato al GF Vip”. Si è scoperto solo ora, grazie alla mega soffiata di Gabriele Parpiglia (Di martedì 15 dicembre 2020) Tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia che, dopo essere stato legato a lungo alla modella Ariadna Romero, aveva cercato senza successo l’amore in televisione a Temptation Island e Uomini e Donne. Dopo l’esperienza sul bancone di Striscia la Notizia e Temptation Island, nel 2018 Pretelli è sbarcato a Uomini e Donne. Si era conclusa da circa un anno la relazione con Ariadna Romero, mamma di Leonardo, e all’epoca corteggiava Teresa Langella, ex tronista che però gli preferirgli Andrea Dal Corso, anche lui ex tentatore del reality di Canale 5. Dopo Pierpaolo Pretelli è stato ospite di vari programmi di intrattenimento pomeridiano, soprattutto i salotti di Barbara D’Urso.



La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è, ex velino di Striscia la notizia che, dopo essere stato legato a lungomodella Ariadna Romero, aveva cercato senza successo l’amore in televisione a Temptation Island e Uomini e Donne. Dopo l’esperienza sul bancone di Striscia la Notizia e Temptation Island, nel 2018è sbarcato a Uomini e Donne. Si era conclusa da circa un anno la relazione con Ariadna Romero, mamma di Leonardo, e all’epoca corteggiava Teresa Langella, ex tronista che però gli preferirgli Andrea Dal Corso, anche lui ex tentatore del reality di Canale 5. Dopoè stato ospite di vari programmi di intrattenimento pomeridiano, soprattutto i salotti di Barbara D’Urso.La ...

lori689 : Soltanto uno stupido non capirebbe che sono tutti manipolati dal gf per far dimenticare Eli a Pierpaolo e creare un… - mirigantolin : Ma perché Pierpaolo deve togliere la foto sua e di Elisabetta se non vuole? Non capisco perché non si fanno i fatti suoi #GFVIP - FedericaAlber11 : @ehitroian Ah si. Sicuramente perché Pierpaolo avrà respirato - NazzarenoFerra3 : @GrandeFratello Rimane la Ruta, ed escono gli altri 3 sarebbe un bel colpo per il GF, poi nuovi entrati, e ragazze… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Pierpaolo Grande Fratello Vip 2020, Malgioglio voce del pubblico sulla saga Gregoraci-Pretelli: «Finalmente è finito... Corriere della Sera