Perché nei prossimi giorni l' anticiclone non porterà bel tempo sull' Italia

Leggi su agi

(Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - In questil'è interessata da un campo di alta pressione di origine sub-tropicale. Ma nei periodi più freddi non sempre l'è sinonimo di bel, anzi, quest'area di alta pressione in un certo senso sarà ingannevole per alcuni motivi. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che a seconda delle zone in cui viviamo l'avrà degli effetti diversi sul. Al Centro-Nord molte regioni non riusciranno a vedere il sole in quanto aria più umida di origine oceanica favorirà una nuvolosità diffusa e anche compatta. Nella giornata di mercoledì infatti sono previste delle pioggea Liguria,'Emilia occidentale e'alta Toscana.e Alpi di giorno non farà freddo a causa ...