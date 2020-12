Perché il Green Deal europeo è un’occasione per le aziende (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Europa ha un grande obiettivo di sostenibilità: portare a zero le emissioni di CO2 entro il 2050. Una considerevole ambizione, che farebbe del nostro continente il più sostenibile del pianeta. In questo percorso, un’ulteriore tappa decisiva è stata scritta lo scorso 11 dicembre: la Ue ha trovato l’accordo per ridurre le emissioni del 55%, anziché il 40%, entro il 2030. Un risultato non da poco, frutto di scontri con i paesi che più difficilmente intendono abbandonare il carbone, ma altamente significativo della strada intrapresa dal vecchio continente. È già stato ribattezzato Green Deal europeo e prevede l’investimento di almeno mille miliardi di euro nel corso del prossimo decennio per un’Europa sostenibile. Questo lo sforzo per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, puntando su risorse rinnovabili che ‘decarbonizzino’ ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Europa ha un grande obiettivo di sostenibilità: portare a zero le emissioni di CO2 entro il 2050. Una considerevole ambizione, che farebbe del nostro continente il più sostenibile del pianeta. In questo percorso, un’ulteriore tappa decisiva è stata scritta lo scorso 11 dicembre: la Ue ha trovato l’accordo per ridurre le emissioni del 55%, anziché il 40%, entro il 2030. Un risultato non da poco, frutto di scontri con i paesi che più difficilmente intendono abbandonare il carbone, ma altamente significativo della strada intrapresa dal vecchio continente. È già stato ribattezzatoe prevede l’investimento di almeno mille miliardi di euro nel corso del prossimo decennio per un’Europa sostenibile. Questo lo sforzo per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, puntando su risorse rinnovabili che ‘decarbonizzino’ ...

