“Perché ho unito i due troni”. Maria De Filippi, la rivelazione inaspettata (e per niente scontata) su Uomini e Donne. Ecco il vero motivo (Di martedì 15 dicembre 2020) Maria De Filippi in una lunga intervista al Corriere della Sera ha rivelato numerosi e succosi retroscena su alcuni dei suoi programmi. La regina di Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te riesce sempre a trovare il modo di tenere incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Ma come fa? Bene, oltre alla capacità di prevedere cosa piacerà al pubblico Maria ha rivelato che la cosa più importante per lei è divertirsi. Oltre a conquistare il cuore degli spettatori, infatti, Maria ama le sue trasmissioni e cerca sempre di renderle speciali, donando loro una parte di sé. “Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa – le dichiarazioni dell’amatissima conduttrice – di modificare i meccanismi come voglio. Ho unito i due troni a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020)Dein una lunga intervista al Corriere della Sera ha rivelato numerosi e succosi retroscena su alcuni dei suoi programmi. La regina di Amici,e C’è Posta per Te riesce sempre a trovare il modo di tenere incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Ma come fa? Bene, oltre alla capacità di prevedere cosa piacerà al pubblicoha rivelato che la cosa più importante per lei è divertirsi. Oltre a conquistare il cuore degli spettatori, infatti,ama le sue trasmissioni e cerca sempre di renderle speciali, donando loro una parte di sé. “Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa – le dichiarazioni dell’amatissima conduttrice – di modificare i meccanismi come voglio. Hoi duea ...

