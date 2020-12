Passaggio da ADSL a fibra | quanto costa e quanto si risparmia | la guida di Selectra

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) Google annuncia che lo smart working sarà per sempre: tre giorni a casa e solo due di lavoro in ufficio. Apple l’ha già prolungato almeno fino a giugno 2021 per tutti i suoi dipendenti. Nel mondo, il 74% dei lavoratori non vuole più tornare al vecchio assetto pre-Covid, il 39% si dice pronto a cambiare gli orari di lavoro e il 37% punta a un approccio “ibrido” che preveda sia il lavoro da remoto che quello in presenza. Smart working e DAD: presente e futuro Il report di Kaspersky “Securing the future of work”, che ha coinvolto 8mila dipendenti di aziende grandi e piccole in tutto il mondo, fotografa un cambiamento epocale. Dallo smart working non si torna indietro, pare. Dopo l’emergenza si conteranno oltre 5 milioni di smart worker. Non solo: quasi la metà dei lavoratori vede nella tecnologia il vero motore della carriera. Anche per la scuola la pandemia ha portato una rivoluzione ...