Partita la verifica di Governo. M5S e Pd stoppano il rimpasto. Di Maio e Zingaretti blindano Conte e isolano Renzi. Che oggi vede il premier deciso a stanare l’ex rottamatore (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono contro una crisi al buio, chiedono un cambio di passo, rilanciano sui temi a loro più cari. Si è aperta con il Pd e il M5S la verifica di Governo avviata dal premier. In attesa della resa dei conti tra Matteo Renzi e il premier che si consumerà oggi quando a varcare il portone di Palazzo Chigi saranno Iv e Leu. Per il M5S sono presenti il capo politico Vito Crimi, il capodelegazione Alfonso Bonafede, i ministri Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli e i capigruppo alla Camera e al Senato Davide Crippa e Ettore Licheri. “Abbiamo chiesto rispetto su misure molto importanti come il rinnovo dell’ecobonus, il conflitto di interessi, lo stop alle trivelle e l’abbassamento delle tasse”, dice Di Maio. Sul Recovery dicono sì alla cabina di regia ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono contro una crisi al buio, chiedono un cambio di passo, rilanciano sui temi a loro più cari. Si è aperta con il Pd e il M5S ladiavviata dal. In attesa della resa dei conti tra Matteoe ilche si consumeràquando a varcare il portone di Palazzo Chigi saranno Iv e Leu. Per il M5S sono presenti il capo politico Vito Crimi, il capodelegazione Alfonso Bonafede, i ministri Luigi Die Stefano Patuanelli e i capigruppo alla Camera e al Senato Davide Crippa e Ettore Licheri. “Abbiamo chiesto rispetto su misure molto importanti come il rinnovo dell’ecobonus, il conflitto di interessi, lo stop alle trivelle e l’abbassamento delle tasse”, dice Di. Sul Recovery dicono sì alla cabina di regia ma ...

clikservernet : Partita la verifica di Governo. M5S e Pd stoppano il rimpasto. Di Maio e Zingaretti blindano Conte e isolano Renzi.… - Noovyis : (Partita la verifica di Governo. M5S e Pd stoppano il rimpasto. Di Maio e Zingaretti blindano Conte e isolano Renzi… - marcobava : CONTE NON E' ALLA RESA DEI CONTI - È INTOCCABILE , SE @PaoloGentiloni non ha realizzato il progetto Conte sui servi… - Affaritaliani : Governo, Renzi si gioca la partita di persona: andrà a Chigi per la verifica - Affaritaliani : Renzi si gioca la partita di persona Andrà a Palazzo Chigi per la verifica -

Ultime Notizie dalla rete : Partita verifica Partita la verifica di governo. Oggi tocca a Italia viva e Leu. Conte: 'Avanti solo se uniti' TG La7 Diego Piacentini: «Il cashback e IO? Una svolta, ma serviva gradualità»

Nel caso del cashback il problema può essere stato nella parte di backend dei sistemi di pagamento e ... perché la prima ondata di download e di richieste di Spid si è già verificata. Due pezzi del ... I giovani avvocati scendono in piazza. Legalcommunity: “Cambiamo subito i concorsi”

Dal portale di news legali arriva un’indagine tra i maggiori studi con nuove proposte per mutare radicalmente l’attuale sistema per ... Nel caso del cashback il problema può essere stato nella parte di backend dei sistemi di pagamento e ... perché la prima ondata di download e di richieste di Spid si è già verificata. Due pezzi del ...Dal portale di news legali arriva un’indagine tra i maggiori studi con nuove proposte per mutare radicalmente l’attuale sistema per ...