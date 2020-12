Parmigiano Reggiano, in bilancio preventivo 2021 ricavi a 51,8 milioni (Di martedì 15 dicembre 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Consorzio Parmigiano Reggiano, nel corso dell’assemblea generale, ha approvato il bilancio preventivo 2021. Il presidente Nicola Bertinelli, nella relazione introduttiva, ha fatto il punto sullo stato di salute della filiera, mettendo in evidenza la crescita produttiva e la necessità di investire in comunicazione per aprire nuovi spazi di mercato e collocare il Parmigiano Reggiano a un prezzo remunerativo. Il 2020 vede infatti la produzione di Parmigiano Reggiano crescere complessivamente del 5%: i 3,95 milioni di forme previste rappresentano il livello più elevato nella storia. Nel 2021 si prevede un lieve incremento della produzione che porterà il numero delle forme a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Consorzio, nel corso dell’assemblea generale, ha approvato il. Il presidente Nicola Bertinelli, nella relazione introduttiva, ha fatto il punto sullo stato di salute della filiera, mettendo in evidenza la crescita produttiva e la necessità di investire in comunicazione per aprire nuovi spazi di mercato e collocare ila un prezzo remunerativo. Il 2020 vede infatti la produzione dicrescere complessivamente del 5%: i 3,95di forme previste rappresentano il livello più elevato nella storia. Nelsi prevede un lieve incremento della produzione che porterà il numero delle forme a ...

