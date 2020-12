(Di martedì 15 dicembre 2020) Ilè uscito da San Siro con due punti, frutto dei pareggi 2-2 contro Inter e Milan e viene da tre risultati utili consecutivi prima della sfida contro il. I rossoblu arrivano al Tardini nel tentativo di ritrovare confidenza con la vittoria che manca da inizio novembre in campionato e dopo la sconfitta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Jackglasson2 : Seria A predictions week 12: Udinese 2-1 Crotone Benevento 0-3 Lazio Juventus 1-0 Atalanta Fiorentina 1-2 Sassou… - infobetting : Parma-Cagliari (16 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - cassapronostici : Pronostico Parma – Cagliari: grande equilibrio al “Tardini” - gigisch88 : #SerieA 12.Giornata CONSIGLI 1.Simy ?? Udinese 2.Cornelius ?? Cagliari 3.Barrow ?? Spezia 4.Reina ?? Benevento 5.Kulus… - le0merk4 : RT @DucaAndrea85: Parliamo di #Eriksen titolare: -Fiorentina, esce al 64° sul risultato di 1-3, finisce 3-4 -Genoa, esce al 58° sul risulta… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Cagliari

Parma-Napoli, De Laurentiis si infuria e aggredisce un tifoso. Ma il Daspo è solo per gli ultrà? E’ l’immediato dopo-partita di Parma-Napoli 1-0, e il presidente degli Azzurri Aurelio De Laurentiis, s ...L’Unione Sarda sottolinea la forte probabilità di un ricambio in campo per il Cagliari nelle prossime gare: tre match prima di Natale porteranno Di Francesco a muovere le pedine rossoblù TRIS. Tre gar ...