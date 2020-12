Paolo Maldini è l'orgoglio italiano nel Dream Team del Pallone d'Oro (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono passati ormai 11 anni dal suo ritiro, eppure Paolo Maldini continua ancora oggi a portare altissima nel mondo la bandiera del calcio italiano. Già, perché il coronavirus ha cancellato pure il Pallone d'Oro 2020, con France Football, cui fa capo il prestigioso premio, che ha annunciato di non poter procedere con l'assegnazione di quest'anno. In alternativa l'autorevole rivista ha deciso comunque di eleggere uno speciale Dream Team del Pallone d'Oro, ovvero l'undici ideale della storia del calcio. Che sì, comprende anche un italiano, proprio Paolo Maldini, il quale appare in una formazione in cui non potevano mancare Pelè, Maradona, Cristiano Ronaldo e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono passati ormai 11 anni dal suo ritiro, eppurecontinua ancora oggi a portare altissima nel mondo la bandiera del calcio. Già, perché il coronavirus ha cancellato pure ild'Oro 2020, con France Football, cui fa capo il prestigioso premio, che ha annunciato di non poter procedere con l'assegnazione di quest'anno. In alternativa l'autorevole rivista ha deciso comunque di eleggere uno specialedeld'Oro, ovvero l'undici ideale della storia del calcio. Che sì, comprende anche un, proprio, il quale appare in una formazione in cui non potevano mancare Pelè, Maradona, Cristiano Ronaldo e ...

