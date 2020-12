Paolo Bonolis la frecciatina a sua moglie non sfugge: i fan impazziscono (Di martedì 15 dicembre 2020) Paolo Bonolis commuove tutti e lo fa grazie alla sua ultima foto pubblicata da poche ore sulla sua pagina social: scopriamo insieme di cosa si tratta. foto fan page facebook Paolo BonolisIl conduttore di Canale Cinque torna ad emozionare tutti i suoi follower grazie al suo ultimo post pubblicato da poche ore su Instagram che non ha lasciato indifferenti nessuno, si tratta di uno scatto che poco prima aveva anche pubblicato sua moglie Sonia. Oggi festeggia il compleanno una delle sue figlie Adele che cresce giorno dopo giorno a vista d’occhio e il noto conduttore che in passato è anche stato alla guida del Festival di Sanremo, ci tiene nello specificare che anche lui ha contribuito nel rendere la piccola meravigliosa. “Sei cosi diversa da me, ma sei il mio piccolo capolavoro” scrive ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020)commuove tutti e lo fa grazie alla sua ultima foto pubblicata da poche ore sulla sua pagina social: scopriamo insieme di cosa si tratta. foto fan page facebookIl conduttore di Canale Cinque torna ad emozionare tutti i suoi follower grazie al suo ultimo post pubblicato da poche ore su Instagram che non ha lasciato indifferenti nessuno, si tratta di uno scatto che poco prima aveva anche pubblicato suaSonia. Oggi festeggia il compleanno una delle sue figlie Adele che cresce giorno dopo giorno a vista d’occhio e il noto conduttore che in passato è anche stato alla guida del Festival di Sanremo, ci tiene nello specificare che anche lui ha contribuito nel rendere la piccola meravigliosa. “Sei cosi diversa da me, ma sei il mio piccolo capolavoro” scrive ...

