Pannelli fotovoltaici nelle ex discariche: un progetto favorevole ad ambiente ed economia (Di martedì 15 dicembre 2020) Ci sono cose che andrebbero fatte perché c'è solo da guadagnarci in termini di salute, di tutela dell'ambiente, di contrasto ai cambiamenti climatici, di futuro. Una di queste è creare delle energy farm fotovoltaiche nelle aree delle discariche dismesse, simbolo dell'economia lineare alla quale contrapporre un'idea di società ispirata al concetto di circolarità. Alcuni numeri possono rendere bene l'idea: solo in Emilia-Romagna ci sono circa 50 discariche dismesse, per complessivi quattro milioni di metri quadri di territorio. Una quantità destinata a crescere in virtù dell'aumento della raccolta differenziata e di altre forme virtuose di recupero dei rifiuti. Secondo le stime di Legambiente, che ha promosso una raccolta di firme per il riutilizzo green delle ...

