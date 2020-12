Pallanuoto | Champions League 2020-2021 | Ortigia-Pro Recco 7-10 Ai liguri un combattuto derby continentale

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) Giornata storica per l’Italia nelladi: nella bolla di Ostia si è tenuta la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo A, con l’, ieri al debutto assoluto nella manifestazione, che si è inchinata neleuropeo al cospetto della Pro, uscita vincitrice dal confronto per 7-10. Equilibrio nella prima frazione, chiusa sul 2-2, la Pronon riesce a scappar via, ma arriva in vantaggio a metà gara sul 4-3. I siciliani non demordono, e nel terzo quarto restano sempre a contatto, con iavanti 8-7 ad otto minuti dalla fine. Nell’ultimo periodo calo degli aretusei e vittoria dei campioni d’Italia per 10-7. Così a fine gara il tecnico ...