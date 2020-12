Palermo, abbandonata neonata positiva al Coronavirus: mamma arrestata (Di martedì 15 dicembre 2020) Il dramma della neonata abbandonata in ospedale a Palermo: la piccola era positiva al Coronavirus, mamma arrestata. abbandonata dalla madre all’ospedale di Palermo subito dopo l’esito del tampone, risultato positivo al Coronavirus, ora una neonata sta bene ed è negativa. Ma la vicenda ha fatto molto parlare, soprattutto per il comportamento della sua mamma, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020) Il dramma dellain ospedale a: la piccola eraaldalla madre all’ospedale disubito dopo l’esito del tampone, risultato positivo al, ora unasta bene ed è negativa. Ma la vicenda ha fatto molto parlare, soprattutto per il comportamento della sua, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

silvanss3r : HANNO TERRORIZZATO UN POPOLO . - divorex82 : RT @MediasetTgcom24: Palermo, neonata positiva al Covid abbandonata in ospedale: arrestata la mamma #Covid - aylaf__ : RT @MediasetTgcom24: Palermo, neonata positiva al Covid abbandonata in ospedale: arrestata la mamma #Covid - MediasetTgcom24 : Palermo, neonata positiva al Covid abbandonata in ospedale: arrestata la mamma #Covid - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Neonata positiva al #Covid abbandonata a #Palermo, arrestata la mamma -