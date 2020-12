Pagelle Benevento Lazio: Immobile non delude mai, Schiatterella croce e delizia – VOTI (Di martedì 15 dicembre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Benevento Lazio Le Pagelle dei protagonisti del match tra Benevento e Lazio, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Immobile FLOP: Tuia VOTI Benevento: Montipò 6; Letizia 6.5, Tuia 5 (46? Foulon 5.5), Glik 6.5, Barba 6; Hetemaj 6 (80? Di Serio ng), Schiattarella 6.5, Ionita 5.5; R. Insigne 5.5 (61? Improta 6), Caprari 6, Lapadula 5 (70? Falque 6). Lazio: Reina 6.5; Luiz Felipe 6 (58? Patric 6.5), Hoedt 6, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic 6.5, Escalante 6.5 (80? Cataldi ng), Luis Alberto 5.5 (80? Pereira ng), Marusic 5.5; Correa 5 (80? Caicedo ng), ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Tuia: Montipò 6; Letizia 6.5, Tuia 5 (46? Foulon 5.5), Glik 6.5, Barba 6; Hetemaj 6 (80? Di Serio ng), Schiattarella 6.5, Ionita 5.5; R. Insigne 5.5 (61? Improta 6), Caprari 6, Lapadula 5 (70? Falque 6).: Reina 6.5; Luiz Felipe 6 (58? Patric 6.5), Hoedt 6, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic 6.5, Escalante 6.5 (80? Cataldi ng), Luis Alberto 5.5 (80? Pereira ng), Marusic 5.5; Correa 5 (80? Caicedo ng), ...

