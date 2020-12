Outside the Wire: Anthony Mackie è un cyborg soldato nel teaser del film Netflix (Di martedì 15 dicembre 2020) Primo sguardo al teaser di Outside the Wire, film Netflix in arrivo il 15 gennaio che vede Anthony Mackie nei panni di un soldato cyborg intento a sventare una pericolosa minaccia. A sorpresa, Netflix ha lanciato il teaser trailer di Outside the Wire, sci-fi thriller che vede protagonista la star Anthony Mackie, volto noto del Marvel Cinematic Universe e della serie Altered Carbon. Grazie al teaser possiamo dare un primo sguardo al misterioso film che vede Anthony Mackie nel ruolo di un supersoldato cyborg. Al momento i dettagli del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020) Primo sguardo aldithein arrivo il 15 gennaio che vedenei panni di unintento a sventare una pericolosa minaccia. A sorpresa,ha lanciato iltrailer dithe, sci-fi thriller che vede protagonista la star, volto noto del Marvel Cinematic Universe e della serie Altered Carbon. Grazie alpossiamo dare un primo sguardo al misteriosoche vedenel ruolo di un super. Al momento i dettagli del ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Outside the Wire: Anthony Mackie è un cyborg soldato nel teaser del film Netflix - JAEYUNOLVR : @802MOLO NSJAJDJAJAJAHAHAHAH they're kinda crispy on the outside but super soft on the inside - 24h_Tecnologia : Outside the Wire: trailer e data per il film Netflix sci-fi con Anthony Mackie: Il nuovo Capitan America/nuovo Take… - artsdecade : Anche oggi ringraziamo Stevie Nicks per aver scritto Outside The Rain e per l'esistenza della versione live del 1982 di Rhiannon - 3cinematographe : #OutsidetheWire: nel trailer #AnthonyMackie è un Super Soldato! -