Ostia | finanziamenti per oltre 6 milioni di euro per il servizio psichiatrico dell’ospedale Grassi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 dicembre 2020) E’ stata approvata nell’odierna Giunta regionale la delibera contenente il finanziamento di 6.891.380destinati alla ristrutturazione e messa a norma delSPDC (servizi psichiatrici di diagnosi e cura)di. “Con l’emergenza COVID l’assistenza sanitaria non si è mai fermata e questo intervento, molto atteso, ci permetterà di riqualificare unimportante per il territorio. Stiamo compiendo uno sforzo importante che passa per il potenziamento della Rete delle REMS e la rete degli SPDC e dei DSM (dipartimento di salute mentale) con particolare riferimento alle crescenti patologie nell’età evolutiva ed adolescenziale. Dobbiamo lavorare con una multidisciplinarietà e in un’ottica di sistema con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo ...