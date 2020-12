Oroscopo di martedì 15 dicembre di Paolo Fox

Leggi su meteoweek

(Di martedì 15 dicembre 2020) Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’del 15. E tu, di che segno sei? Ariete L’Ariete in questo momento vuole fare di più. Da Mercoledì avremo una situazione astrologica interessante, da giovedì poi finalmente Saturno inizia un transito valido. Cosa vuol dire questo? Voglio specificarlo subito per non creare illusioni: quando L'articolo proviene da www.meteoweek.com.