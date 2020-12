“Ora posso…”. Gessica Notaro, dopo la sofferenza e il dolore arriva la grande ‘gioia’. La conferma poco fa (Di martedì 15 dicembre 2020) Ricorderete tutti la vicenda di Gessica Notaro, la ragazza che nel 2017 venne perseguitata e aggredita con l’acido dal fidanzato Jorge Edson Tavares. Oggi è arrivata anche la sentenza della Corte di Cassazione che mette una pietra tombale sulla storia, almeno dal punto di vista giuridico. I fatti risalgono all’11 gennaio 2017 quando Gessica, modella, cantante ed ex miss venne aggredita dall’ex fidanzato con l’acido, proprio sotto casa della madre a Rimini. Gessica stava tornando a casa dopo essere stata a cena fuori con il nuovo compagno, quando, intorno alle 22 e 30 ha visto avvicinarsi il suo ex Eddy Tavares. L’uomo, vestito interamente di nero, aveva una bottiglia di plastica in mano e appena ha visto la donna le ha lanciato sul viso l’acido. Subito dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Ricorderete tutti la vicenda di, la ragazza che nel 2017 venne perseguitata e aggredita con l’acido dal fidanzato Jorge Edson Tavares. Oggi èta anche la sentenza della Corte di Cassazione che mette una pietra tombale sulla storia, almeno dal punto di vista giuridico. I fatti risalgono all’11 gennaio 2017 quando, modella, cantante ed ex miss venne aggredita dall’ex fidanzato con l’acido, proprio sotto casa della madre a Rimini.stava tornando a casaessere stata a cena fuori con il nuovo compagno, quando, intorno alle 22 e 30 ha visto avvicinarsi il suo ex Eddy Tavares. L’uomo, vestito interamente di nero, aveva una bottiglia di plastica in mano e appena ha visto la donna le ha lanciato sul viso l’acido. Subito...

carlaruocco1 : Un colosso come Google si blocca e viene interrotto il lavoro di milioni di persone per più di un'ora, compresa la… - frankgabbani : Posso finalmente dirvi che... sarò al Concerto di Natale di Ferrara! Ovviamente l'evento sarà in streaming, e ovvia… - GabrielliGio : @Antonio47399106 @virginiaraggi Signor Antonio, se non vede Roma dagli anni 80 posso dirle che si è perso il disast… - reeeeb__ : @billieeilish @AppleTV @rjcutler ORA POSSO MORIRE FELICE - SilviaTeresa14 : -