“Ora posso dirlo!”. L’annuncio di Alfonso Signorini è pazzesco: cosa sta per succedere nella casa del GF Vip (Di martedì 15 dicembre 2020) Ancora una grossa novità per il ‘Grande Fratello Vip’. A svelarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini durante il suo appuntamento con ‘GF Vip Party’, dove rilascia sempre dichiarazioni molto importanti. Innanzitutto ha spiegato che la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, non varcherà la porta rossa per un motivo ben preciso. Ha infatti chiesto che nel contratto fosse stata presente una clausola che impediva di parlare della cantante e del resto della sua famiglia. Ma è stata respinta la richiesta. Il padrone di casa ha infatti detto che non sarebbe stato mai possibile accettare una condizione del genere, altrimenti avrebbero probabilmente dovuto fare la stessa cosa con Francesco Oppini e Alba Parietti. Nell’appuntamento di venerdì 18 dicembre entreranno comunque in gara Mario Ermito, Andrea Zenga, Cecilia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Ancora una grossa novità per il ‘Grande Fratello Vip’. A svelarlo è stato il conduttoredurante il suo appuntamento con ‘GF Vip Party’, dove rilascia sempre dichiarazioni molto importanti. Innanzitutto ha spiegato che la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, non varcherà la porta rossa per un motivo ben preciso. Ha infatti chiesto che nel contratto fosse stata presente una clausola che impediva di parlare della cantante e del resto della sua famiglia. Ma è stata respinta la richiesta. Il padrone diha infatti detto che non sarebbe stato mai possibile accettare una condizione del genere, altrimenti avrebbero probabilmente dovuto fare la stessacon Francesco Oppini e Alba Parietti. Nell’appuntamento di venerdì 18 dicembre entreranno comunque in gara Mario Ermito, Andrea Zenga, Cecilia ...

