Open Fiber | dorsale fibra ottica a nuovo record di 800 Gbps

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – ZION, la dorsale in fibra ottica di Open Fiber, ha raggiunto gli 800 Gigabit per secondo (Gbps) per canale ottico. Il risultato registrato sul backbone nazionale segna un nuovo record dell'azienda che ha raggiunto per prima in Italia tale velocità. Questo traguardo, che si aggiunge a quello registrato lo scorso anno sui 600 Gbps, permette alla rete di trasporto ottica di Open Fiber di scalare la capacità fino a 48 Terabit per singola fibra, che è il valore più alto dell'industry mondiale. L'infrastruttura di Open Fiber – sottolinea la società controllata da Enel e CDP, si conferma la più avanzata, in grado di crescere ed ...

