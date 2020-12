Omceo Roma | rete medici per ascolto e assistenza

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)– “Dare il via a uno sportello per le donne che subiscono aggressioni e violenze, ma anche discriminazioni sul lavoro, per creare unacapillare sul territorio di, welfare esanitaria”. Questo il progetto che portera’ in commissione Pari opportunita’ dell’Ordine deidi, Cristina Patrizi. La consigliera, neo-rieletta ha raccontato all’agenzia Dire come si e’ arrivati a questa idea: – Dottoressa Patrizi, lei ha fatto parte della commissione Pari opportunita’ nell’Ordine deidi, presieduta dalla collega Rosa Maria Scalise. Com’e’ andato l’annus horribilis della pandemia per i progetti e le attivita’ di? “Avevamo iniziato molto bene, con un’audizione in Senato a ridosso ...