Oliver Stone: "Ho ricevuto il vaccino Sputnik V", ma è sconsigliato agli over 60

Oliver Stone ha dichiarato di essersi sottoposto al vaccino russo contro il Covid-19, ma nonostante lo Sputnik V, sia stato sconsigliato a chi ha più di 60 anni il regista si è detto fiducioso. Oliver Stone è stato ospite di un programma russo e durante l'intervista ha dichiarato di aver ricevuto Sputnik V, il vaccino che però gli esperti hanno sconsigliato agli over 60, definendolo dannoso per i soggetti più a rischio. Il tema dei vaccini sta dominando la scena sui social e sui media internazionali e sono diverse le celebrità che si stanno esponendo a riguardo. Oliver Stone, ad esempio, ha annunciato di aver ricevuto

