“Olimpiadi di Londra 2012, ecco il fiorellino massonico”: il fotomontaggio sul fotogramma di un film del 1976 (Di martedì 15 dicembre 2020) Un’immagine col lezzo della viralità sta prendendo piede sui social. Secondo i mendicanti del web di oggi durante la presentazione delle Olimpiadi del 2012 sarebbe spuntato il “fiorellino massonico”, indicazione alla quale analfabeti funzionali e complottisti fanno ricorso per descrivere la primula ideata dall’architetto Stefano Boeri per la campagna nazionale del vaccino anti-Covid. Complottisti e negazionisti, però, si sono già portati avanti col lavoro di terrorismo e disinformazione individuando da varie direzioni tutti i collegamenti con la massoneria. Presentazione Olimpiadi di Londra 2012 , ecco al centro del rituale il nostro amato fiorellino simbolo massonico che ci dovrebbe salvare. Del complottismo ... Leggi su bufale (Di martedì 15 dicembre 2020) Un’immagine col lezzo della viralità sta prendendo piede sui social. Secondo i mendicanti del web di oggi durante la presentazione delledelsarebbe spuntato il “”, indicazione alla quale analfabeti funzionali e complottisti fanno ricorso per descrivere la primula ideata dall’architetto Stefano Boeri per la campagna nazionale del vaccino anti-Covid. Complottisti e negazionisti, però, si sono già portati avanti col lavoro di terrorismo e disinformazione individuando da varie direzioni tutti i collegamenti con la massoneria. Presentazionedial centro del rituale il nostro amatosimboloche ci dovrebbe salvare. Del complottismo ...

