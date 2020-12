Oggi è un altro giorno | la Clerici si racconta | il passato e il rapporto con la sorella

Leggi su dilei

(Di martedì 15 dicembre 2020) Serena Bortone torna con un nuovo appuntamento pomeridiano diè un, dedicato come sempre a grandi ospiti della televisione italiana. Antonella, in collegamento video con lo show di Rai1, si èta a tutto tondo e ha rivelato alcuni aneddoti curiosi sul suo. Intenta a destreggiarsi tra i suoi numerosi progetti televisivi, Antonellaè intervenuta in diretta poco dopo aver terminato il suo impegno quotidiano con È sempre mezzo, pronta a regalare un’intervista ricca di sorprese e dettagli inediti. A partire naturalmente dal successo del suo ultimo programma, The Voice Senior: “Per una volta non si parla degli over 60 con pietismo, ma invece come persone che hanno carattere, personalità, una vita vissuta ...