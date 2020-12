Occhi puntati su Martina Sambucini | la nuova Miss Italia Ma ecco chi è il suo fidanzato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020)è la, edizione numero 81. La diciannovenne, studentessa,verdi, capelli castani ha vinto l’edizione speciale 2020, per la prima volta trasmessa in streaming e per la prima volta svolta nello Spazio Rossellini della Regione Lazio. La giovane, diplomata al liceo linguistico, ha da poco iniziato il primo anno di università, in Psicologia del marketing. “Sono positiva e genuina – le prime parole della– mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze”. Il suo nome, ovviamente, ha iniziato a rimbalzare ovunque sui media e, insieme al suo, anche quello delMarco ...