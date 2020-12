Ocasio-Cortez riprende NYP per il titolo sul paramedico che vende le sue foto su Onlyfans (Di martedì 15 dicembre 2020) «Lasciatela stare. Il vero titolo scandaloso qui è “I medici negli Stati Uniti hanno bisogno di due lavori per sopravvivere”»: queste le parole di Alexandria Ocasio-Cortez per difendere Lauren Caitlyn Kwei, 23 anni, paramedico per una compagnia di ambulanze a New York. La giovane donna ha rilasciato un intervista al The Post in cui ha affermato di dover vendere le proprie foto su Onlyfans per poter arrivare a fine mese. Ocasio-Cortez ci ha tenuto a sottolineare che titolo e copy dell’articolo pubblicato su Twitter non fanno leva su quella che è la vera notizia. LEGGI ANCHE >>> Una favola social, Alexandria Ocasio-Cortez ritrova la maestra su Twitter ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 dicembre 2020) «Lasciatela stare. Il veroscandaloso qui è “I medici negli Stati Uniti hanno bisogno di due lavori per sopravvivere”»: queste le parole di Alexandriaper difendere Lauren Caitlyn Kwei, 23 anni,per una compagnia di ambulanze a New York. La giovane donna ha rilasciato un intervista al The Post in cui ha affermato di doverre le propriesuper poter arrivare a fine mese.ci ha tenuto a sottolineare chee copy dell’articolo pubblicato su Twitter non fanno leva su quella che è la vera notizia. LEGGI ANCHE >>> Una favola social, Alexandriaritrova la maestra su Twitter ...

kat_pep_ : i.e. Bernie and Ocasio Cortez - Nemo64148916 : Và che curioso! I primi 4 'you may be interested in' sono Joe Bidè, la sua vice, CNN, Ocasio Cortez e qualche altro sorosiano! - 4AF4AF : RT @sapphictomaz: aoc fancam for your consideration :)))))) alexandria ocasio-cortez ily - resfulego : alexandria ocasio cortez = 78 a marionette puppet = 78 alexandria ocasio cortez a marionette puppet = 222 - matt_mollinedo : Buttigieg/Ocasio-Cortez -

