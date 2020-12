Nuovo bollettino Covid disastroso per il Veneto | una ecatombe

Leggi su chenews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Bonaccini pensa già alla terza ondata ed al modo di arginarla. Ildi oggi èriguardo i morti. Medici(Fonte foto: web)Sono ben 165 i morti per Coronavirus di oggi, 15 dicembre, in. Un numero spropositato, notevolmente più alto del massimo dei morti in un giorno del 10 Dicembre, quando il totale dei decessi era di 146. Il dato preoccupa ancora di più se si paragona il numero dei morti di oggi a quelli di ieri, dove il totale dei decessi in tutta la regione era stato di soli 26 persone. Si tratta di un numero che potrebbe risentire del caricamento in ritardo di decessi avvenuti nell’ultimo fine settimana. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus 3 dicembre: mai così tanti decessi da quando è iniziato tutto LEGGI ANCHE >>> 22 decessi su 25 erano persone anziane, ...