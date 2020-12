Nuovi lockdown rallentano le Borse, a Piazza Affari Pirelli “inciampa” sul bond (Di martedì 15 dicembre 2020) I mercati trascurano i dati positivi della Cina su produzione e vendite al dettaglio perché prevale la preoccupazione per i contagi in particolare negli Usa, con l'allarme per un nuovo lockdown lanciato dal sindaco di New York, nel Regno Unito e in Giappone. Euro stabile a 1,21 dollari, debole il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 dicembre 2020) I mercati trascurano i dati positivi della Cina su produzione e vendite al dettaglio perché prevale la preoccupazione per i contagi in particolare negli Usa, con l'allarme per un nuovolanciato dal sindaco di New York, nel Regno Unito e in Giappone. Euro stabile a 1,21 dollari, debole il petrolio

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi lockdown Wall Street chiude debole: la paura di nuovi lockdown più forte del vaccino AGI - Agenzia Italia Il ministro Speranza: "Predisposto un piano restrittivo per le vacanze di Natale"

Il ministro della Salute: "Nelle ultime settimane c'è stato un calo nei contagi, ma la battaglia non è ancora vinta e dobbiamo avere cautela" ... Ti ammali, perdi il lavoro, non paghi più la casa: gli Usa travolti dal dramma degli homeless

Da New York alla California 40 milioni di persone rischiano lo sfratto. Famiglie con bambini a cui la pandemia ha tolto anche la scuola. Senza didattica a distanza, migliaia di talenti andranno spreca ...