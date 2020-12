Nuova variante Covid: cosa sappiamo (Di martedì 15 dicembre 2020) Alice Torri La conferma arriva anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Siamo a conoscenza di questa variante genetica segnalata in 1.000 individui in Inghilterra”, ha detto Mike Ryan, il massimo esperto di emergenze dell’OMS, in una conferenza stampa a Ginevra. “Le autorità la stanno esaminando. Abbiamo visto molte varianti, questo virus si evolve e cambia nel tempo”. Negli ultimi giorni in Inghilterra sono stati identificati oltre 1.000 casi della variante, prevalentemente nel sud del Paese, aspetto che potrebbe essere collegato a un aumento dei casi registrato proprio in quell’area, ha spiegato il ministro della Salute inglese Matt Hancock in una dichiarazione al Parlamento. Nuovo ceppo Coronavirus nel Regno Unito La buona notizia è che al momento non ci sono prove che il ceppo si comporti in modo diverso dai tipi già esistenti di ... Leggi su improntaunika (Di martedì 15 dicembre 2020) Alice Torri La conferma arriva anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Siamo a conoscenza di questagenetica segnalata in 1.000 individui in Inghilterra”, ha detto Mike Ryan, il massimo esperto di emergenze dell’OMS, in una conferenza stampa a Ginevra. “Le autorità la stanno esaminando. Abbiamo visto molte varianti, questo virus si evolve e cambia nel tempo”. Negli ultimi giorni in Inghilterra sono stati identificati oltre 1.000 casi della, prevalentemente nel sud del Paese, aspetto che potrebbe essere collegato a un aumento dei casi registrato proprio in quell’area, ha spiegato il ministro della Salute inglese Matt Hancock in una dichiarazione al Parlamento. Nuovo ceppo Coronavirus nel Regno Unito La buona notizia è che al momento non ci sono prove che il ceppo si comporti in modo diverso dai tipi già esistenti di ...

