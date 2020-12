Nuova stretta in arrivo, l’annuncio di Speranza (Di martedì 15 dicembre 2020) Alfie Borromeo Dopo l’allarme sugli assembramenti nelle città per lo shopping di Natale, scatta il pressing del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) che chiede misure più rigide durante le feste con “una sorta di lockdown per tutto il periodo di Natale”. Intanto si moltiplicano le previsioni di una terza ondata a gennaio. In questo contesto, non stupisce l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha parlato di nuove misure per scongiurare i rischi di una terza ondata. “Il Cts in questi minuti si sta riunendo su richiesta del governo per valutare la situazione ed eventuali nuove misure – ha detto Speranza al Tg3 -. La mia opinione è chiara: queste misure ci possono aiutare nelle settimane delle vacanze di Natale a evitare che arrivi una terza ondata e una recrudescenza”. “Stiamo ragionando sulle 2 settimane ... Leggi su improntaunika (Di martedì 15 dicembre 2020) Alfie Borromeo Dopo l’allarme sugli assembramenti nelle città per lo shopping di Natale, scatta il pressing del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) che chiede misure più rigide durante le feste con “una sorta di lockdown per tutto il periodo di Natale”. Intanto si moltiplicano le previsioni di una terza ondata a gennaio. In questo contesto, non stupiscedel ministro della Salute Roberto, che ha parlato di nuove misure per scongiurare i rischi di una terza ondata. “Il Cts in questi minuti si sta riunendo su richiesta del governo per valutare la situazione ed eventuali nuove misure – ha dettoal Tg3 -. La mia opinione è chiara: queste misure ci possono aiutare nelle settimane delle vacanze di Natale a evitare che arrivi una terza ondata e una recrudescenza”. “Stiamo ragionando sulle 2 settimane ...

repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Radio1Rai : 'Assembramenti? Non si può affidare tutto alla responsabilità dei cittadini. Arrivare all'inizio del piano vaccinal… - Agenzia_Ansa : #Covid: nuova stretta a #Londra, da mercoledì torna in quasi lockdown. L'annuncio del ministro della Sanità dopo la… - VSalute4 : #GiuseppeConte: “Per #Natale2020 necessarie nuove misure” >>> - italiaserait : Natale, nuova stretta (e Dpcm) in arrivo: le ipotesi -