Nuova Renault Megane Sporter E-Tech, energia per il business (Di martedì 15 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Oggi la motorizzazione diesel è ancora la più richiesta dagli automobilisti che percorrono quotidianamente tanti chilometri, ma il plug-in hybrid (elettrico più benzina) sta diventando un'alternativa sempre più credibile. Dopo aver lanciato questa “tecnologia green” su Clio e su Capture, Renault porta l'ibrido anche su Megane Sporter, la sua vettura maggiormente orientata al business. Stile più incisivo e moderno, tecnologia ai migliori livelli di categoria, con un abitacolo ricco di dotazioni e materiali all'avanguardia e un indiscutibile piacere di guida che si gode fin dai primi metri in silenziosa modalità elettrica, la Nuova Megane Sporter E-Tech sorprende per comodità ed eleganza.Una Nuova griglia, il design ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Oggi la motorizzazione diesel è ancora la più richiesta dagli automobilisti che percorrono quotidianamente tanti chilometri, ma il plug-in hybrid (elettrico più benzina) sta diventando un'alternativa sempre più credibile. Dopo aver lanciato questa “tecnologia green” su Clio e su Capture,porta l'ibrido anche su, la sua vettura maggiormente orientata al. Stile più incisivo e moderno, tecnologia ai migliori livelli di categoria, con un abitacolo ricco di dotazioni e materiali all'avanguardia e un indiscutibile piacere di guida che si gode fin dai primi metri in silenziosa modalità elettrica, laE-sorprende per comodità ed eleganza.Unagriglia, il design ...

