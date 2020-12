Nuoto | Federica Pellegrini agli Assoluti Invernali Incognita condizione dopo aver vinto la battaglia con il Covid

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cosa aspettarsi dadi Riccione? Niente di che. Riccione resterà crocevia della sua (forse) ultima stagione ma il periodo giusto su cui puntare sarà marzo inoltrato quando sono fissati gliPrimili che aprono le porte di Tokyo.alle Olimpiadi ci sarà di sicuro ma, nel tam tam di polemiche delle scorse settimane, ci ha tenuto a far sapere che non accetta regali e che andrà ai Giochi facendo segnare un tempo limite che, a marzo, è ampiamente alla sua portata. Sarebbe alla sua portata anche il tempo limite, più rigoroso, fissato a dicembre non fosse che gli ultimi due mesi disono stati piuttosto burrascosi. Il 17 ottobre il tampone con ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AriannaCastiglioni Nuoto, Assoluti Invernali 2020: l’elenco degli iscritti. Gregorio Paltrinie… - OA_Sport : Nuoto, Assoluti Invernali 2020: l’elenco degli iscritti. Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini ci sono, Quadar… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Federica

OA Sport

17 dicembre, ore 17.53, Riccione: sono queste le coordinate spazio-temporali da tenere in debito conto. Tensione sui blocchi, un crono (1'06"4) da siglare e due posti per tre nella prova individuale.17 dicembre, ore 17.53, Riccione: sono queste le coordinate spazio-temporali da tenere in debito conto. Tensione sui blocchi, un crono (1'06"4) da siglare e due posti per tre nella prova individuale.