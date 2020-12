Nuoto | Assoluti invernali 2020 | Benedetta Pilato lancio di sfida a Carraro e Castiglioni L’azzurrina punta al passo olimpico

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) 17 dicembre, ore 17.53, Riccione: sono queste le coordinate spazio-temporali da tenere in debito conto. Tensione sui blocchi, un crono (1’06?4) da siglare e due posti per tre nella prova individuale. I 100 rana donne deglidiavranno questi connotati. Senza se e senza ma, sarà questa la prova più attesa perché le contendenti sono altamente qualificate e possono ambire a posizioni di vertice a livello internazionale. I loro nomi sono arcinoti: il bronzo mondiale della distanza Martina, la finalista mondiale Ariannae l’enfant prodige delazzurro. Il regolamento parla chiaro per la qualificazione a Cinque Cerchi: due posti e un tempo da migliore o eguagliare ...