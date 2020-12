Nuoto, Assoluti invernali 2020: Benedetta Pilato lancia il guanto di sfida a Carraro e Castiglioni. L’azzurrina punta al pass olimpico (Di martedì 15 dicembre 2020) 17 dicembre, ore 17.53, Riccione: sono queste le coordinate spazio-temporali da tenere in debito conto. Tensione sui blocchi, un crono (1’06?4) da siglare e due posti per tre nella prova individuale. I 100 rana donne degli Assoluti invernali 2020 di Nuoto avranno questi connotati. Senza se e senza ma, sarà questa la prova più attesa perché le contendenti sono altamente qualificate e possono ambire a posizioni di vertice a livello internazionale. I loro nomi sono arcinoti: il bronzo mondiale della distanza Martina Carraro, la finalista mondiale Arianna Castiglioni e l’enfant prodige del Nuoto azzurro Benedetta Pilato. Il regolamento parla chiaro per la qualificazione a Cinque Cerchi: due posti e un tempo da migliore o eguagliare ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) 17 dicembre, ore 17.53, Riccione: sono queste le coordinate spazio-temporali da tenere in debito conto. Tensione sui blocchi, un crono (1’06?4) da siglare e due posti per tre nella prova individuale. I 100 rana donne deglidiavranno questi connotati. Senza se e senza ma, sarà questa la prova più attesa perché le contendenti sono altamente qualificate e possono ambire a posizioni di vertice a livello internazionale. I loro nomi sono arcinoti: il bronzo mondiale della distanza Martina, la finalista mondiale Ariannae l’enfant prodige delazzurro. Il regolamento parla chiaro per la qualificazione a Cinque Cerchi: due posti e un tempo da migliore o eguagliare ...

OA_Sport : #nuoto Sarà la gara regina degli Assoluti invernali 2020: la baby Pilato sfida Carraro e Castiglioni e in palio c'è… - corsia4it : #nuoto #SwimStats | Assoluti Open 2020, campioni in carica e possibili protagonisti - - losservcom : #Livorno #sport #nuoto @MassimoLandi7 @Rima_Callo @LivornoDaily Nuoto: Livorno Aquatics verso i campionati nazional… - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #nuoto Nuoto: Livorno Aquatics verso i campionati nazionali assoluti - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #2020 #analisi #assoluti #eventi SwimStats | Assoluti Open 2020, campioni in carica e possibili… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Assoluti Nuoto, Assoluti invernali 2020: Benedetta Pilato lancia il guanto di sfida a Carraro e Castiglioni. L'azzurrina punta al passo olimpico OA Sport Roma: ai Campionati regionali di nuoto il GSport Village fa il tris di medaglie al femminile. Sul podio: Negroni, Loreti e Mastropaolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuoto: ai campionati regionali assoluti del Lazio, il GSport Village fa l’amplein allo Stadio del Nuoto del Foro Italico a Roma piazzando tre sue atlete sul gradino più alto del ... La parmigiana Elisa Bassi in vasca al fianco della regina Pellegrini

Sarà ancora una volta Elisa Bassi, l’unica parmigiana che si allena in un impianto cittadino, a scendere in vasca al fianco di Federica Pellegrini, ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione. L’atlet ... (PRIMAPRESS) - ROMA - Nuoto: ai campionati regionali assoluti del Lazio, il GSport Village fa l’amplein allo Stadio del Nuoto del Foro Italico a Roma piazzando tre sue atlete sul gradino più alto del ...Sarà ancora una volta Elisa Bassi, l’unica parmigiana che si allena in un impianto cittadino, a scendere in vasca al fianco di Federica Pellegrini, ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione. L’atlet ...