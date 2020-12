Nudo in bagno durante la riunione della Commissione comunale: gaffe del consigliere 5 Stelle (Di martedì 15 dicembre 2020) “Sono stato tradito dalla tecnologia”. Questa è la giustificazione offerta da Gianluca Corrado, consigliere del Movimento 5 Stelle al comune di Milano, dopo che lunedì, mentre si trovava in videoconferenza ai lavori della Commissione ambiente - dove di discuteva del piano aria - insieme agli altri colleghi consiglieri, è apparso in bagno Nudo dalla cintola in su. Il 43enne, avvocato di professione e già candidato sindaco a Palazzo Marino, ha provato a spiegare l’incidente: “Ero appena tornato dal tribunale, ma volevo seguire l’assessore Granelli e il dibattito tra i miei colleghi. Mi sono collegato per ascoltare, ma dovevo cambiarmi con una certa urgenza perché da lì a poco avevo altri appuntamenti in agenda. Pensavo di aver spento il video e invece...”. Un episodio come tanti altri ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) “Sono stato tradito dalla tecnologia”. Questa è la giustificazione offerta da Gianluca Corrado,del Movimento 5al comune di Milano, dopo che lunedì, mentre si trovava in videoconferenza ai lavoriambiente - dove di discuteva del piano aria - insieme agli altri colleghi consiglieri, è apparso indalla cintola in su. Il 43enne, avvocato di professione e già candidato sindaco a Palazzo Marino, ha provato a spiegare l’incidente: “Ero appena tornato dal tribunale, ma volevo seguire l’assessore Granelli e il dibattito tra i miei colleghi. Mi sono collegato per ascoltare, ma dovevo cambiarmi con una certa urgenza perché da lì a poco avevo altri appuntamenti in agenda. Pensavo di aver spento il video e invece...”. Un episodio come tanti altri ...

