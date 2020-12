Notizie serie tv 15 dicembre: in Slow Horses di Apple Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce e Olivia Cooke (Di martedì 15 dicembre 2020) Notizie serie tv 15 dicembre Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce nel cast di Slow Horses di Apple Notizie serie tv 15 dicembre – Importanti novità per il cast dello spy drama di Apple Tv+ Slow Horses di cui la casa di produzione See-Saw sarebbe intenzionata a girare due stagioni di seguito. Apple avrebbe ordinato 12 episodi di cui 6 adattamento del primo romanzo Slow Horses e sei del secondo Dead Lions, la produzione parla di due stagioni, mentre Apple di una sola, bisognerà quindi capire come saranno rilasciati. Adattamento dei ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 15 dicembre 2020)tv 15nel cast diditv 15– Importanti novità per il cast dello spy drama diTv+di cui la casa di produzione See-Saw sarebbe intenzionata a girare due stagioni di seguito.avrebbe ordinato 12 episodi di cui 6 adattamento del primo romanzoe sei del secondo Dead Lions, la produzione parla di due stagioni, mentredi una sola, bisognerà quindi capire come saranno rilasciati. Adattamento dei ...

