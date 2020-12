“Nonna Lea è guarita | a 105 anni” La notizia rincuora tutti | “Ecco come ha reagito il suo corpo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Anche un nemico invisibile si può sconfiggere. Anche il Coronavirus può battere in ritirata. La storia che vi raccontiamo è di resistenza forza e coraggio. Arriva a poche ore dall’annuncio che il parere dell’Ema sul vaccino Pfizer-BionNTech contro il coronavirus potrebbe arrivare prima del previsto, il 21 dicembre. “Dopo avere ricevuto ieri sera i dati aggiuntivi richiesti dal Chmp (il Comitato Ema per i medicinali a uso umano, ndr) all’azienda, e in attesa dell’esito della sua valutazione, è stato” infatti “programmato un incontro eccezionale del Chmp per il 21 dicembre per concludere se possibile” sull’ok al prodotto-scudo, annuncia l’ente regolatorio Ue. “La riunione prevista per il 29 dicembre verrà mantenuta se necessario”. Il Chmp e i suoi esperti, spiega l’Ema, hanno lavorato intensamente nelle ultime settimane per valutare i dati presentati da BioNTech e Pfizer nella richiesta ...