Non ti presento i miei | il film con Kristen Stewart offende le sensibilità religiose

La commedia natalizia Non ti presento i miei (Happiest Season) con Kristen Stewart, è stata attaccata dall'opinionista Ben Shapiro, il quale sostiene che offenderebbe le sensibilità religiose. Nonostante il successo di pubblico, Non ti presento i miei ha trovato un detrattore in Ben Shapiro. Per l'opinionista della destra americana la commedia natalizia saffica interpretata da Kristen Stewart e Aubrey Plaza offenderebbe le sensibilità religiose. La commedia Hulu Happiest Season, diretta da Clea DuVall, vede Kristen Stewart nei panni di Abby, una giovane che ha intenzione di chiedere alla sua fidanzata Harper (Davis) di ...

