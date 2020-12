Non si mette bene per la maestra negazionista di Treviso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Libero arbitro garantito alla maestra negazionista di Treviso, ma il fatto che le sue idee su Covid, vaccini e complotti vari siano arrivati in una classe scolastica per bambini sta facendo molto rumore e la cosa non finirà qui. Dalle proteste dei genitori si è arrivati ben presto ad un livello molto più complesso e grave rispetto a quello che abbiamo esaminato pochi giorni fa con la trasformazione di Margaret Keenan in attrice (in realtà deceduta diversi anni fa). Dunque, un caso che si trascinerà a lungo. Nuovi risvolti per il caso della maestra negazionista di Treviso Come riporta anche Yahoo, infatti, in campo è sceso addirittura il sindaco di Treviso, tramite il quale si è arrivati ben presto ad un provvedimento disciplinare per la maestra ... Leggi su bufale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Libero arbitro garantito alladi, ma il fatto che le sue idee su Covid, vaccini e complotti vari siano arrivati in una classe scolastica per bambini sta facendo molto rumore e la cosa non finirà qui. Dalle proteste dei genitori si è arrivati ben presto ad un livello molto più complesso e grave rispetto a quello che abbiamo esaminato pochi giorni fa con la trasformazione di Margaret Keenan in attrice (in realtà deceduta diversi anni fa). Dunque, un caso che si trascinerà a lungo. Nuovi risvolti per il caso delladiCome riporta anche Yahoo, infatti, in campo è sceso addirittura il sindaco di, tramite il quale si è arrivati ben presto ad un provvedimento disciplinare per la...

